شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر إثابة الموجهين الماليين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إثابة الموجهين الماليين والإداريين وأمناء المخازن القائمين على متابعة كافة الاجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات وصرفها للجان سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 على النحو التالى:



أولا إثابة الموجه المالى والإدارى المكلف بمتابعة خمس لجان سير بواقع اليوم بيومين بدون منح.



ثانيا" إثابة أعضاء لجنة التوجيه المالى والإدارى بالمديرية برئاسة المسئول عن التوجيه المالى والإدارى بواقع اليوم بويمن بدون منح طبقا لعدد الأيام الفعلية.

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ثالثا" إثابة أمناء المخازن بالمديريات والإدارات التعلييمة بواقع اليوم بيومين بدون منح طبقا لعدد الأيام الفعلية بالإضافة إلى 2 يوم تحضير قبل بداية الأعمال بدون منح.



رابعا" تعتمد جميع استمارات الصرف 114 بناءا على التكليفات الصادرة من السلطة المختصة، على أن تصرف المكأفاة من بند الامتحانات بكل ميرية تعليمية دون تحمل الوزارة أى أعباء مالية.



وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالمنتدبين بلجان السير ورؤساء و وكلاء لجان الإدارة و لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2020 والدبلومات الفنية 2020.

واكدت الوزارة أن زيادة المكافأة تسرى على رؤساء و وكلاء الأقسام والحجرات بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة للامتحانات، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم إلى تعليمات إلى الادارة العامة للامتحانات لاخطار كافة الجهات المعنية لمراعاة تنفيذ موافقة الوزير عند تحرير استمارات الصرف قبل اعتمادها من الادارة العامة للامتحانات.