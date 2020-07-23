شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نص بيان ثورة 23 يوليو 1952 الذى ألقاه محمد أنور السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، نص البيان الذى ألقاه الرئيس الراحل أنور السادات، صباح يوم 23 يوليو عام 1952.

وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الخميس بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو، حيث نجح ضباط الجيش وسط تأييد شعبى واسع فى استرداد الدولة المصرية، وأذيع البيان الأول للثورة، الذي يحمل في مضمونه المبررات الرئيسية للقيام بالثورة، ومن اليوم الأول للثورة حظيت بتأييد شعبى كبير. كما أن نظام ثورة يوليو بقيادته حقق نقلة نوعية لمصر على أكثر من اتجاه، وحرص عدد من قادة ورؤساء الدول والملوك على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.