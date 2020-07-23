شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ اليوم.. 8 نصائح لضمان استفادة حقيقية من الأوكازيون الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتباراً من اليوم الخميس ولمدة شهر، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وقالت الوزارة في بيانها أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

الأوكازيون يبدأ بمشاركة 250 محل، ومن المتوقع وصولهم لأكثر من 3 آلاف محل، ويضم الأوكازيون الصيفي كل أنواع المحال من ملابس وأحذية إلى موبيليا أو نظارات أو أجهزة كهربائية أو أي شيء يتم فيه عملية بيع وشراء بين التاجر والمستهلك وتوقعت الوزارة مد فترة الأوكازيون حالة إقبال المواطنين والمستهلكين.

وهناك مجموعة من الضوابط التي تعلن عنها التموين كل عام، للشركات والمحال التي تشارك في الأوكازيون الصيفي، من الضروري الالتزام بها، تتمثل في:

- قيام المحل بالإعلان على واجهته بنسب التخفيضات للسلع المعروضة.

- عند الشراء يجب الحصول على فاتورة موضح بها اسم ونوع المنتج وتاريخ الشراء والسعر، والاحتفاظ بها.

- من الضروري الإعلان عن قيمة الخفض على السلعة، وضرورة كتابة سعر المنتج أو السلعة قبل نسبة الخفض وبعدها.

وقدم عدد من الخبراء نصائح لتسوق ناجح بأقل الأسعار، تتمثل في:

- تدوين مشترياتك قبل النزول إلى السوق، من الضروري تحديد كل احتياجاتك، ودونها في ورقة تبقى في يدك طول فترة تواجدك في أي سوق أو محل للملابس، فهذه الخطوة من شأنها تجعلك تشتري ما تحتاجه فقط، ولا تنساق وراء عروض تدفعك لشراء منتجات أنت لست بحاجة لها.

- عند شراء الملابس من الضروري تحديد الوقت المناسب للتسوق، فمن الضروري الابتعاد عن أيام عطلة نهاية الأسبوع، خاصة في حالة الشراء من أحد المحال المخصصة للماركات العالمية، وهنا ينصح بالانتظار.

- محال الملابس عبر الانترنت كثيرة والكثير من السيدات تذهبن للشراء منها، وخلال فترة الأوكازيون الصيفي، تقدم هذه المحال خصومات هائلة وهنا ينصح دائماً بالشراء من مواقع معروفة وذات ثقة.

- من الضروري عند الشراء التأكد من الفاتورة وجود أخطاء احتمال وارد لذلك ينصح بضرورة مراجعة الفاتورة قبل المغادرة.

- قبل الخروج إلى رحلة الشراء من الضروري فحص دولاب الملابس الخاص بك حتى لا تقومين بتكرار نفس القطع أو شراء قطع لا داعي لها.

- من الضروري فحص الملابس جيداً قبل الشراء تنباً لوجود أي عيوب في التصنيع مثل البقع أو وقوع الأزرار الخاصة بالملابس.

Advertisements

- عليكِ الانتباه جيداً لسياسة الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء .

- وضع الميزانية أمر هام قبل التوجه إلى التسوق، حتى لا تتفاجئين بالأسعار أو القيام بالشراء دون تحديد لما تحتاجين له.

من جانبه، أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن شروط مشاركة المحال في الأوكازيون هو الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، مع وجود البطاقة الضريبية والسجل التجاري، مشيرًا إلى أنه مازال يتم تلقى طلبات أصحاب المحال التجارية وشركات القطاع العام والخاص للمشاركة في الأوكازيون.

وشدد مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، على أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، ولفت أنه ولفت أنه سيتم عمل جولات ميدانية من قبل قطاع التجارة الداخلية على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون للتأكد من العروض المقدمة للمستهلكين.

ولكن كيف يمكن التسوق الآمن في ظل انتشار فيروس كورونا؟

الكمامة أمر إلزامي على الجميع للوقاية من الفيروس التاجي، وجود المطهرات في حقيبة اليد، التأكد من تطبيق التباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة.

يجب على الأمهات تجنب لمس الفم أو الأنف أو العينين أثناء التسوق أو التعامل مع المشتروات أو أثناء حفظها، بجانب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل التعامل مع المشتروات وضرورة التخلص من الأكياس التي تم الشراء فيها لتجنب العدوى إذا كانت ملوثة.

تسوق بمفردك، سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد الأشخاص داخل المتاجر، مما يجعل تحقيق مسافة التباعد أسهل.