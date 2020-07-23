شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالة للتعديات على أملاك الدولة بمركزين فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم إزالة 22 تعديًا على الأرض المملوكة للدولة في مركزي كفر الدوار والرحمانية على مساحة نحو 348 مترًا مربعًا، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار 18 قرارًا بإزالة التعديات بالبناء على أرض مملوكة للدولة في منطقة العكريشة وهويس كفر الدوار وزاوية عبود، على مساحة 187 مترًا مربعًا، عبارة عن غُرف وتندات، وكذلك تم تنفيذ 4 قرارات إزالة لمبانى من الطوب الأبيض على مساحة 170 مترًا مربعًا بمركز الرحمانية.

حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة