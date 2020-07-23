شكرا لقرائتكم خبر عن «اتكلمي.. احمي نفسك وغيرك» حملة لـ«القومي للمرأة» للتوعية بمخاطر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومي للمرأة، حملة «اتكلمي.. احمي نفسك وغيرك» للتوعية بسبل الوقاية من الممارسات السلبية على الإنترنت والحماية من مخاطر الاستخدام الخاطئ في البيئة الرقمية من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة خاصة المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها اجتماعيا ونفسيا وكيفية التعامل معها، والمساهمة في العمل على مناهضة العنف والجرائم الإلكترونية لاسيما ضد الفتيات والنساء، وزيادة استخدام برامج الأمان والحماية، وتوجيه المواطنين للتعرف على سبل وخدمات الدعم المتاحة في ذلك.

وتنطلق الحملة برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الوعي لدى فئات الشباب والفتيات والمراهقين والمراهقات وذوي وذوات الإعاقة مع الاهتمام بإشراك الآباء والأمهات عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضحت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن فكرة الحملة جاءت كاستجابة لتزايد حوادث التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي عبر الانترنت للفتيات والأطفال للتوعية بهذا النوع من الجرائم، وتوفير الحماية اللازمة لفتيات وسيدات مصر، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لها تأثير نفسي واجتماعي كبير على الضحية.

ستتيح الحملة المحتوى المعرفى والمعني بالسلامة على الانترنت والحماية من المخاطر الالكترونية وتطويعه للاستخدام في حملة تثقيفية توعوية من قبل المجلس القومي للمرأة تحمل رسائل مباشرة بالأخطار الالكترونية، وسبل الوقايه منها، والتعريف بوسائل الدعم المتاحة من قبل الوحدات التابعة للمجلس القومي للمرأة متمثلة في خطوط النجدة، ووحدات الدعم والإرشاد النفسي لضحايا الجرائم الالكترونية.