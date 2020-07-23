شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى الثورة.. تشييع جثمان العميد «الحسيني» آخر الضباط الأحرار بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، شيع المئات من أهالى قرية أجهور الكبرى والقرى المجاروة في طوخ جثمان العميد الحسينى أبوعرب، أحد ضباط الجيش المشاركين في ثورة 23 يوليو، وأحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار، وجرت صلاة الجنازة على الفقيد أمام المعهد الدينى بالقرية، وشيع الجثمان ودفن في مقابر العائلة، واكتفت الاسره بتلقي العزاء على المقابر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية والقرى المجاورة على فراق العميد «الحسينى»، وأكد محمد صالح داود، أحد أبناء القرية، أن الفقيد «صاحب تاريخ حافل من الانجازات في مجال العمل الخيري والأهلي والتطوعي عبر جمعيته الخيرية التي أسسها عام 1971، وكان من أبرز أنشطتها إنشاء المعهد الديني الابتدائي والإعدادي ومعهد الفتيات ومحطة تنقية المياه وأرض مركز الأورام والجراحات المتقدمة ومبنى البريد والسنترال ومستودع الغاز وتجهيز مئات العرائس ومساعدة الأيتام».

وقال الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وأحد أبناء القرية، إن «العميد الحسينى بعد انتهاء خدمته العسكرية انخرط في العمل الخيرى بعدما ترك إرثه طوعا وتفرغ للعمل الخيرى وتبرع بممتلكاته ومعاشه الشهري لجمعية خيرية أنشأها لخدمة أهالى قريته أجهور الكبرى، وتبرع بمبني من 5 طوابق ومساحة كبيرة لإقامة مستشفى لخدمة أهالي القرية، وكان يكفل نحو 900 أسرة من فقراء القرية، وحارب جشع التجار ببيع السلع التموينية بسعر الجملة في الجمعية الخيرية».

ويعد العميد الحسينى منصور أبوعرب أحد ضباط ثورة 23 يوليو، وبدأ تعليمه بمدرسة الأمير فاروق بحى روض الفرج، والتحق بالكلية الحربية أكتوبر 1948، رغبة في تحرير البلاد من الاحتلال البريطانى والمشاركة في إقامة جيش وطنى، وتخرج في 11 فبراير 1950، وبعد التخرج التحق بكتيبة البنادق السادسة المشاة، وشارك بعدها في الثورة كأحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار.

وشارك الفقيد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصمم على النزول للإدلاء بصوته، مؤكدا وقتها أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي نشأت بعد 25 يناير، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على نهج الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مع تفادي أخطائه، وأن الجيش قادر على مواجهة أي قوى ظلامية سواء من الداخل أو الخارج.

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جنازة العميد الحسينى ابو عرب

جنازة العميد الحسينى ابو عرب

جنازة العميد الحسينى ابو عرب

جنازة العميد الحسينى ابو عرب