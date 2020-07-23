شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ثورة 23 يوليو تبقى أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، إن ثورة 23 يوليو عام 1952 تبقى أحد أيام مجدنا، وأبرز محطات عزتنا، وذلك مع حلول الذكرى الـ 68 لهذه الثورة المجيدة.
وأضاف السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو، الخميس: «تمر علينا الذكرى 68 لهذه الثورة المجيدة التي نستعيد معها ذكريات كفاح شعبنا من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني».
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