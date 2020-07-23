السيسي: عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومكتسباتها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها». جاء ذلك في معرض كلمة الرئيس السيسي، صباح الخميس، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952. ووجه الرئيس السيسي التحية إلى الرئيسين الراحلين محمد نجيب وجمال عبدالناصر، باعتبار الأول «رمزًا» والثاني «قائدً» لثورة 23 يوليو 1952. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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