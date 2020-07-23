السيسي يوجه التحية للرئيسين محمد نجيب وجمال عبدالناصر في ذكرى ثورة 23 يوليو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى الرئيسين الراحلين محمد نجيب وجمال عبدالناصر، باعتبار الأول «رمزًا» والثاني «قائدً» لثورة 23 يوليو 1952. جاء ذلك في معرض كلمة الرئيس السيسي، صباح الخميس، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952. وقال الرئيس السيسي إن «عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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