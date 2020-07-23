شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلقي كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يلقي الرئيس عدالفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو 1952. وتلقى الرئيس السيسي برقية تهنئة من نظيره الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، الخميس، أن نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي، كما بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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