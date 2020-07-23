شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": ضبط 33 طن لحوم "فاسدة" ورقابة على أماكن بيع المنتجات الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مضبوطات اللحوم الفاسدة، أن الحملات التى قامت بها ادارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال شهر يونية 2020 بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (33,865) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى لحدوث تغيير فى خصائصها او مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة ، وقد بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل اطباء التفتيش على اللحوم (541) محضـــر.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحفاظ على صحة المواطن تقوم الهيئة بدورها الرقابى الهام على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن ،ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى ادارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الاسواق و المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الامن المركزى .

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية ،أن هناك متابعة على الاغذية والمنتجات ذات الاصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك للتأكد من مصادرها , وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر , وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية .

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى ، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية ، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم ، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم او تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، ورقابة صارمة على الذبح خارج المجازر خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

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