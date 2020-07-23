كبار المسئولين الروس يبعثون برقيات تهنئة لمصر بمناسبة ثورة يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث كل من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي، وفالينتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية، وسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي برقيات التهاني إلى نظرائهم المصريين بمناسبة احتفال مصر بذكري 68 لثورة يوليو عام 1952 . وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة - اليوم الخميس، علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك - أن كبار المسئولين الروس أعربوا في برقياتهم عن الارتياح إلى المستوى الحالي لتنمية التعاون الاستراتيجي الروسي المصري، موضحا أنهم يأملوا في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي حول المجموعة الواسعة من القضايا لصالح شعوب البلدين، ومن أجل استقرار وأمن المنطقة، مشيرا إلي أن السفارة تشارك في هذه التهاني وتتمنى التوفيق والازدهار للشعب المصري الصديق.

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