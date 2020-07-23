شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام القادمين للإمارات بإجراء فحص "بي .سي .آر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزمت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص(كوفيد - 19) "بي سي آر" تكون صلاحيته 96 ساعة من تاريخ إجرائه.

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تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقرير بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ، وذلك فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى ، أن التعليمات الصادرة في هذا الخصوص أعفت الأطفال الأقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من إجراء هذا الفحص .