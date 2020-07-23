شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع إجازة 23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة 23 يوليو، اليوم الخميس، مع الشركات والمصانع. وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن اليوم إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة تتابع إجازة 23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.