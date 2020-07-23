شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: شراء الأضحية "أون لاين" جائز شرعًا بشرط زوال الجهالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء الأضحية "أون لاين" جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ لأن الأصل فى المعاملات الإباحة إلا ما ورد فى الشرع بتحريمه، وما دام أَن الشراء عن طريق التسويق الإلكترونى يشتمل على مقومات البيع الشرعى أركانًا وشروطًا ما يرتبط بالصيغة والعاقدين والمحل؛ فلا مانع منه شرعًا.

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن المقصود بالشراء "أون لاين" online: هو الشراء عن طريق التسويق الإلكترونى الذى يعتمد على عرض البائع لتفاصيل المنتج وكيفية تسليمه.

وأضافت أن جمهور الفقهاء نصوا على صحة بيع العين الغائبة الموصوفة؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وهو المعتمد عن الحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية.

وأشارت الدار إلى أنه إذا وُصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشترى؛ فالبيع صحيح، إذا استكمل الشروط العامة للبيع، وللمشترى الرجوع على البائع حال عدم موافقة الصفة لواقع الأضحية التى اشتراها؛ فيثبت للمشترى ما يسمى "خيار فوات الوصف"، وهو حق الفسخ لتخلف وصف مرغوب اشترطهُ العاقدُ فى المعقود عليه.