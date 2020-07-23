شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تهنئ محمد صلاح بفوزه بالدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اللاعب محمد صلاح، لتتويج ليفربول المحترف فى صفوفه محمد صلاح بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، قائلة فى تغريدة لها "نحمل مصر على أكتافنا أينما كنا.. تهانينا لمحمد صلاح أول مصرى يفوز بالدورى الإنجليزى".

ونجح محمد صلاح، في قيادة ليفربول، فى حصد لقب الدورى الإنجليزى، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990.

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وشهد محيط ملعب "أنفيلد"، احتفالات صاخبة من جماهير ليفربول، بمناسبة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة الأولى منذ 30 عاما، أثناء إقامة مباراة تشيلسي، التي انتهت منذ قليل، بفوز الريدز، بنتيجة 5 – 3، في ختام مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التي عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد‪.‬

وتوافدت جماهير الريدز، على ملعب "أنفيلد"، من أجل الإحتفال بالتتويج بلقب الدورى الإنجليزى، على الرغم من التحذيرات التى أطلقتها إدارة النادى وشرطة ميرسيسايد، بمنع التجمعات، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.