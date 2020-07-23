شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير 20 رحلة سفر دولية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير اليوم الخميس، شركة مصر للطيران 20 رحلة جوية حسب الجدول المقرر لوجهات السفر بمعدل رحلة واحدة إلي كل من لندن - تورونتو - نيويورك - أثينا - باريس - ميلانو - الشارقة - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - بانكوك - جوانزو - مسقط - أديس أبابا و رحلتين جويتين إلي دبي وابوظبي وبيروت، بخلاف الرحلات الداخلية و الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - الدمام - الكويت، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.