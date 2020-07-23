محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأيام والسنوات تمر حاملة بين طياتها جيل بعد جيل، وتاريخ مصر زاخر بالأمجاد من تلك الأحداث، ويبقى يوم 23 يوليو ذكرى نستمد منها العزم الداعم لكل الشعوب التي ترغب في الحرية والاستقلال.
وأضاف السيسى، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الخميس، أن الثورة لم تغير الحالة المصرية فقط بل امتد ضياؤها إلى قارتنا الأفريقية والمنطقة العربية.
وتابع الرئيس: ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة يتطلب أن يكون المصريين جميعا على قلب رجل واحد.
وزاد: عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي في ذكرى 23 يوليو: عقيدتنا مبنية على اتخاذ اللازم لحماية حقوقنا ومكتسباتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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