القوى العاملة: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أصدرت وزارة القوى العاملة، منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة 23 يوليو، اليوم الخميس، مع الشركات والمصانع.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اليوم إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأكد الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.
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