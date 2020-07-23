اليوم.. صالات المطار تشهد إقلاع وهبوط 137 رحلة طيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تشهد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تسيير 137 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات في العالم ومن المنتظر أن تنقل الرحلات حوالي 15834 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن تشغيل صالات السفر والوصول على مدار اليوم الخميس، يشهد ارتفاعا في عدد من الوجهات الدولية المختلفة منذ بدء استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجاري بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

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وأضافت المصادر أن تشغيل اليوم الخميس يتضمن 73 رحلة سفر تنقل على متنها 5506 ركاب من جنسيات مختلفة، في حين يستقبل المطار 65 رحلة وصول على متنها 10384 راكبا، قادمة من عدة وجهات، سواء أمريكية أو أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية.

وأوضحت المصادر: تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.