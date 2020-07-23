ضبط 170 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 45 ألف حكم قضائي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 142شخصا، 270 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، 120 قطعة سلاح أبيض". ونفذت الحملات 45 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت "3 تشكيلات عصابية ضموا 13 متهما ارتكبوا 12 حادثا متنوعا، 229 قضية مخدرات بحوزة 190 متهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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