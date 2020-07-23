في يوم واحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4330 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1255 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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