بإجمالي نصف مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – أقمشة – مستحضرات تجميل") بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي نصف مليون جنيه.

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وأثمرت الحملات في مجال الأمن العام، عن ضبط 25 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، صيد بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات المسطح المائي).

ونجحت إدارات أمن المنافذ في ضبط 720 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.