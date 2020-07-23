مصر | نشرة مرور"الخليج 365".. كثافات متوسطة بشوارع وميادين الجيزة والقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة مرور"الخليج 365".. كثافات متوسطة بشوارع وميادين الجيزة والقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المحاور والميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبا لوقوع أي حوادث سير.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، وسحب الكثافات المرورية.