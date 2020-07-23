شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: إذا كانت إثيوبيا دولة «مارقة» فمصر قادرة على الرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن فيديو ملء سد النهضة الذي أذاعه التلفزيون الإثيوبي «مستفز ويفتقد إلى اللياقة، ويمكن الرد عليه باستدعاء السفير الإثيوبي في القاهرة».

أضاف «علام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن مصر تُحارب بكل قوتها للحفاظ على كل نقطة مياه، ويجب إبلاغ الاتحاد الإفريقي بمخالفات إثيوبيا.

وأوضح وزير الري الأسبق أنه إذا كانت إثيوبيا دولة مارقة لا تلتلزم بالاتفاقيات فمصر قادرة على الرد، مشيرًا إلى أن هناك دراسة ألمانية أكدت أن بعض التصميمات في السد تحتاج إلى إعادة النظر وطلبت مراجعتها من قبل مصر والسودان.

كانت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أكدت، الأربعاء، نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونجرس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس حجب بعض المساعدات الممنوحة إلى إثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة الذي أدى إلى توتر شديد لعلاقتها مع دولتي المصب السودان ومصر.

وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إن المشروع غذى أيضًا الانقسامات والارتباك بشأن السياسة داخل الحكومة الأمريكية، منذ أن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس دونالد ترامب المساعدة في التوسط في المفاوضات بشأن السد العام الماضي.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضى فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

Advertisements