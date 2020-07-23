شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن مغادرة 1710 عالقين مصريين عبر 10 رحلات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الخميس، مغادرة 1710 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة وسوهاج والإسكندرية؛ عبر 10 رحلات جوية.
وأوضحت الطيران المدني الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنهم 915 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات على متنهم 470 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 325 راكبا إلى الإسكندرية.
وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات هي شركة طيران المصرية وشركة طيران الجزيرة الكويتية وشركة العربية- مصر وشركة فلاي إيجيبت وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لكل من شركة العربية- مصر، وشركة فلاي إيجيبت، وشركة الخطوط الجوية الكويتية ورحلة واحدة لشركة المصرية.
كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت، الأربعاء، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.
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