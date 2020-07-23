شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط للرياح جنوب سيناء اليوم وطقس مائل للحرارة رطب بالقاهرة والعظمى 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80% .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

وشهد أمس الأربعاء ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح نشطة مما يؤدى يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما وصلت معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة ، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .