شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو جنوب سيناء يطالبون بخريطة استثمارية محددة لـ"سانت كاترين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء بوضع خريطة استثمارية محددة المعالم لمدينة سانت كاترين، والأماكن التى سيتم عليها إنشاء مشروعات ونوعية الأنشطة التى تحتاجها المدينة، لتشجيع رجال الأعمال.

وأكد على أهمية زيارة رئيس الوزراء ويرافقه 7 وزراء لمدينة سانت كاترين، التى تأتى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير وتنمية المدينة ووضعها على خريطة السياحة العالمية لما تتمتع به من قدسية ومميزات متفردة بها فهي المكان الوحيد الذى تجلى فيها الله بنوره على الأرض ويوجد بها دير سانت كاترين من أقدم الأديرة فى العالم.

وأضاف عبد اللطيف تعليقا على الزيارة أنه رغم كل الظروف التى تمر بها البلاد إلا أن الدولة عازمة على تنمية وتطوير كل شبر من أرض مصر، مشيرا إلىنه مع توسعة المطار وتأهيله لاستقبال رحلات الطيران من مصر والعالم وكذلك ما يتم من بنية تحتية من طرق ومستشفيات وتطوير منطقة وادى الراحة التاريخى، سيجعل سانت كاترين قبلة السياحة الدينية والثقافية والعلاجية والاستشفائية من مختلف دول العالم.

Advertisements

وأوضح أيضا أنه من الممكن عمل برامج سياحية جديدة تشمل السياحة الثقافية والدينية والشاطئية وتسلق الجبال تجمع مدن دهب وطابا ونويبع وشرم الشيخ مع سانت كاترين في برامج مختلفة.

وأكد عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء أنه مع توجه الدولة لتنمية سانت كاترين سيتم فتح شهية المستثمرين لاقامة المشروعات السياحية والفندقية بالمدينة الواعدة.

وأشار إلى أن مدينة سانت كاترين مليئة بالأماكن الطبيعة الخلابة التى يجب أن يتم الترويج لها عالميا، لأنها قادرة على جلب سياح أكثر من أى مدينة سياحي،ة فهى مليئة بالمقاصد السياحية والدينية التى لا يوجد لها مثيل حول العالم بأكمله مثل دير سانت كاترين وجبل سانت كاترين وجبل موسى، وتتميز كاترين أيضا بوجود نباتات طبية لا يوجد لها مثيل بالعالم وكذلك وديان رائعة وبها رحلات سفارى ومناظر طبيعية.

ونوه الى أنه يمكن استغلال مدينة سانت كاترين فى السياحة العلاجية لما تتمتع به من جو معتدل ونظيف ونقى، نظرا لارتفاعها عن سطح البحر هذا بخلاف تمتعها بنباتات طبية وعشبية نادرة وتكثر بها ينابيع المياه والزراعات المثمرة، كما توجد بعض آبار المياه ذات الأهمية التاريخية مثل بئر الزيتونة وبئر هارون.