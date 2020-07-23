شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية وعدم فتحها مرة أخرى بعد كورونا في سؤال بعنوان: هل تؤيد قرار " التعليم " بإغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية وعدم فتحها بعد كورونا؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 81% أجابوا بـ " نعم" معلنين تأييدهم لقرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية وعدم فتحها مرة أخرى بعد كورونا .

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في حين أجاب 19% من المشاركين بـ" لا" معلنين رفضهم للأمر.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أكد أن السناتر سوف تظل مغلقة، ولن يتم فتحها مرة ثانية، على أن يتم تدريب المعلمين وتوفير كل الأدوات الرقمية الخاصة بالتعلم، ولا حاجة للدروس، وأى شىء غير معتمد من الوزارة لسنا مسئولين عنه.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفى أون لاين، أن أى مادة علمية غير مرخصة الوزارة غير مسئولة عن سلامتها، وسوف نقوم ببث كل المواد بطرق مختلقة على التليفزيون وموقع الوزارة وبنك المعرفة بدون مقابل، ونضمن وجود مادة معتمدة مرخص باستخدامها.