شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بدء الاختبار الشفوى للراغبين فى لعمل بالمدارس القرآنية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم بدء إجراء الاختبارات الشفوية لخطباء المكافأة الراغبين في العمل بالمدارس القرآنية، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر مسجد النور بالعباسية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس الثلاثاء، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى لخطباء المكافأة الراغبين في العمل بالمدارس القرآنية.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنها استطاعت خلال الـ 6 سنوات الماضية العمل على تحسين أجور الأئمة والعاملين في الوزارة وتحسين الأحوال المادية والمعيشية، لافتة إلى أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيها شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%.