شكرا لقرائتكم خبر عن 590 فندقا × 21 محافظة.. ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل إجازة عيد الأضحى ارتفع عدد الفنادق المعتمدة رسميا من وزارة السياحة والآثار إلى 590 فندقا بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية، بعد حصولها جميعا على شهادة السلامة الصحية، فيما تواصل لجان الفحص أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وخلال اليومين الماضيين تسلم 18 فندقا بثلاث محافظات هي القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، و 12 فندقا بمحافظة جنوب سيناء بالاضافة الي فندقين بالقاهرة الكبرى.

ولازالت الرحلات السياحية تتوافد على محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا و بيلاروسيا وسويسرا، فيما عادت بعض الافواج الي بلادها وذلك بعد قضائهم اجازة علي شواطئ مصر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس.

Advertisements

وأشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي لم تؤثر سلبا علي استمتاعهم بوقتهم و بالمناظر الخلابة بهذه المدن.

كما أشادوا بالتزام الجميع بالضوابط التي أرسلتها مصر الي كل دول العالم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية وكبري منظمي الرحلات والشركات السياحية.

وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أنهم سيخبرون اصدقائهم وزملائهم عند عودتهم الي بلادهم عن مدي التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب الى مصر في رحلات سياحية.