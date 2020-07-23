شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم 9 نصائح عند شراء خروف العيد.. وتحذر من الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عددا من النصائح للمستهلك عند شراء خروف العيد، والسن المشروطة فى الأضحية طبقا لأحكام الشرع، وهى:

-لا تشترى خروف العيد من الباعة الجائلين فقط يكون الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات او جزارك الخاص .

- عليك بفحص الخروف فحصا ظاهريا للتأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أوما شابه ذلك أو يوجد جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة

-انتقى الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل ( مطأطأ الرأس ) أو الراقد ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولايوجد عرج ظاهر .

-انتبه ألا تكون هناك افرازات ظاهرة من الفم أو الانف .

-افحص العينان بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها افرازات أو أحمرار .

- افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف ومتماسك لايمكن نزعه بسهولة وان يغطى البدن بالكامل ولاتوجد به بثور أو قروح جلدية .

- افحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل أن يكون السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة .

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- إضغط بيدك على جانبى البطن لمعرفة إمتلاء الكرش من عدمه ( الامتلاء الغير طبيعى يكون غش بالملح ).

-اعرف حجم اللحم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر ( المنطقة القطنية ) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم .

-ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها ( يفضل الحجم الصغير او المتوسط بالنسبة لحجم الخروف ) وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الاسهال .

-السن المشروطة فى الأضحية طبقا لاحكام الشرع: بالنسبة للضأن ما أتم سته أشهر ودخل فى السابع اذا كان سمينا .

- بالنسبة للماعز ما أتم سنة ودخل فى الثانية .

- بالنسبة للبقر ما أتم سنتين وفى زماننا هذا يجوز التضحية بالعجول المعلوفة التى هى دون السنتين اذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوى أتم سنتين.

. بالنسبة للابل خمس سنوات وداخل فى السادسة .