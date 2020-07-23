شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارا من اليوم الخميس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتيسيرا على أصحاب المعاشات.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وعن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري سيتم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من يوم 23 يوليو من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد ،ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومى الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.