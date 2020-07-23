الرطوبة تصل لـ88%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس "بيان بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسا مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار، لطيف ليلا على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على معظم الأنحاء، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

Advertisements

وأشارت إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وعلى البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى، قالت الهيئة إنها تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80 – 35%، والسواحل الشمالية بين 88 – 60%، وشمال الصعيد بين 65– 25%، وجنوب الصعيد بين 35 – 18%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، على القاهرة بين 35 – 24، والإسكندرية بين 31 – 25، وقنا بين 40- 27، والأقصر بين 40– 28، وأسوان بين 41 – 29.