الحجز على مرحلتين.. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 3 مشروعات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة)، ويستمر التقديم حتى 20 أغسطس المقبل.

وتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 مترا بأسعار تتراوح بين 672 و981 ألف جنيه بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر).

ويجري طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 - 150 مترا بأسعار تتراوح بين 754 ألفا ومليون و674 ألف جنيه، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد).

كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118 متر، بأسعار تتراوح بين 364 ألفا و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة).

وحددت وزارة الإسكان عدة خطوات يتم تنفيذها بشكل إلكتروني للتقدم وحجز وحدة سكنية ضمن الـ3 مشروعات، على النحو التالي:

أولا.. آلية التقديم على الموقع الإلكتروني:

1- الدخول على الموقع المخصص للحجز https://cservices.shmff.gov.eg/ .

2- الضغط على حجز وحدات دار مصر - سكن مصر - جنة.

3- الضغط على تسجيل مستخدم جديد من على الصفحة الرئيسية على اليسار.

4- ملء استمارة التسجيل وانتظار رسالة بكود التفعيل.

5- الضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام

6- ملء البيانات الموضحة بالصفحة "استمارة الحجز".

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7- لكل حقل من الحقول رسالة مساعدة تظهر في حالة وقوف المؤشر على علامة (؟).

8 - إرفاق المستندات المطلوبة للحجز.

9- يتم نقل المستخدم إلى الصفحة الشخصية بعد ارسال الطلب مع اظهار الرسالة التالية (تم ارسال طلبك بنجاح).

ثانيا.. آلية الحجز على الموقع الإلكتروني:

خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 20 سبتمبر يتم تحديد رغبة الحجز واختيار حجز الوحدة السكنية وذلك وفقا لما يلي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov. eg/

2- الضغط على حجز وحدات دار مصر - سكن مصر - جنة.

3- الضغط على دخول مستخدم حالي وادخال البيانات.

4- الضغط على طلبات من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على حجز الوحدة من الجدول الموجود به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- يقوم العميل بالضغط على اختيار يظهر رسالة تم الاختيار بنجاح وتظهر بيانات الوحدة.