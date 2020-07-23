شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا مش ساندوتش يا خالد».. فصل جديد من الصراع بين مرتضى منصور و«الغندور» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجدد الصراع بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وخالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي»، بسبب مداخلة لرئيس النادي وصفها الأخير بـ«السريعة»، لإجرائها قبل دقائق من انتهاء الوقت المحدد للبرنامج.

لم يرق الوصف لرئيس النادي، وشن في المداخلة «السريعة» هجومًا عنيفًا على «الغندور» وعلى مسؤولي القناة ومسؤولي مجموعة «إعلام المصريين» التي تدير القناة، داعيًا لاجتماع عاجل، الجمعة، لبحث مصير إدارة القناة.

وقال رئيس النادي في المداخلة المتأخرة، مساء الأربعاء: «اللي بيحصل ده مهزلة ومسخرة مش هسمح بيها. أنا مش ساندوتش يا خالد علشان تقولي مداخلة سريعة، اللي حصل ده مهزلة مش هسمح إنها تتكرر تاني».

وبعد ساعات من انتهاء المداخلة والبرنامج، علق «الغندور» على تصريحات رئيس النادي، في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أعلن فيه استعداده للرحيل عن قناة الزمالك، داعيًا رئيس النادي للتحلي بالاحترام.

وقال «الغندور» في منشوره: «قولا واحدًا، أنا اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس علشان أنا محترم وأبويا المستشار رباني على كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم».

أضاف: «أنا لا أرد على رئيس النادي لأنه رئيس نادي الزمالك، النادي الذي أشجعه، ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع، ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل من القناة، وكلامي مع إعلام المصريين».

وفي 25 مارس 2018، وقعت مشادة بين مرتضى منصور خالد الغندور على هواء برنامج «ملعب شريف» على قناة «إل تي سي»، عندما قال الأخير إن رئيس الزمالك لا يحب عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة الزمالك.

حينها، قال رئيس الزمالك في مداخلة مع البرنامج إنه الوحيد الذي يقف للدفاع عن حقوق النادي: «أين الزملكاوية الحقيقيين، الجميع يهاجم الزمالك ويصف التعاقد مع عبدالله السعيد بالجريمة، ولا يجرؤ أحد على الحديث عما فعله الأهلي مع اللاعب».

أضاف رئيس الزمالك: «محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلس مع أحمد الشناوي، حارس الزمالك، للتفاوض قبل 3 أيام من حصول الزمالك على توقيع عبدالله السعيد، ولم يتحدث الإعلام عن الواقعة».

وتابع: «عبدالله السعيد أخطأ ولابد من العفو عنه، والمبلغ الذي حصل عليه ليس مبالغا فيه كما يروج البعض، فهو حصل على 20 مليون، بمعدل 10 مليون في السنة وهو نفس الرقم الذي حصل عليه أحمد الشناوي للتجديد للزمالك».

ورد الغندور قائلًا: «لا يجب إلقاء الناس بالتهم يا سيادة المستشار، البعض يعمل داخل نادي الزمالك ويتقاضى عمولات»، وقاطعه مرتضى: «قول اسم فرد أو لاعب حصل على عمولة وسأقوم بقطع رقبته».

وفي ديسمبر 2017، شن مرتضى منصور هجومًا عنيفًا على خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على خلفية قيام الأخير بالهجوم على أيمن حافظ، مدير الكرة بالنادي، وقال الأول لقناة «إل تي سي»: «من فضلك يا خالد الغندور، وآخر مرة بحذرك، إبعد عن الزمالك، بكل من فيه».

أضاف حينها: «الفيلم خلص والصفقة خلصت، أيمن حافظ، الذي تدعي أنه أهلاوي، أنت أيضًا كنت تلعب في الأهلي يا خالد وتعاقدنا معك من هناك، والجوهري كان أشهر أهلاوي وكان يدرب الزمالك، ومؤمن زكريا كان يلعب في الأهلي وجلبناه للزمالك ورجع الأهلي مرة أخرى».

وتابع: «من فضلك وآخر مرة بحذرك، إبعد عن الزمالك، فأيمن حافظ يقوم بعمله في النادي على أكمل وجه»، واختتم تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: «أيمن حافظ كان مديرًا للمنتخب الأوليمبي قبل قدومه للزمالك، ولم يعمل يومًا في الأهلي».

وفي نهاية نوفمبر 2017، انفعل مرتضى منصور على خالد الغندور بسبب سؤال وجهه له: «حضرتك رافض دخول النادي بعد إعلان فوزك برئاسة النادي في الانتخابات التي أجريت مؤخرا؟».

ورد مرتضى قائلًا: «علشان حزين بسبب الهجوم الذي وقع على المصلين في حادث مسجد الروضة في سيناء»، وعاد الغندور ليقول: ««مش علشان أحمد مرتضى؟» في إشارة إلى خسارته مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات.

وانفعل «مرتضى»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الغندور والجمهور» على فضائية «LTC»: «أحمد مرتضى ده يكسب أي عتال 100 مرة، انسى الكلام ده، إوعى تقارن باشا بعيل صا.. إوعى وإلا أقفل السكة، إنت قناتك واخدة موقف».

وفي منتصف سبتمبر 2014، قال مرتضى منصور إنه اتخذ قرارًا بمنع خالد الغندور من دخول النادي، فضلًا عن التقدم ضده بـ17 بلاغًا للنائب العام بتهمة السب والقذف.

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وأشار «مرتضى» إلى إجرائه اتصالا هاتفيا برئيس قنوات «ONTV» الفضائية وحصل منه على وعد بالتحقيق مع خالد الغندور ووقف البرنامج حال إدانته.

جاء ذلك بعد خلافات بين مرتضى منصور وخالد الغندور بسبب استضافة الأخير لبعض أعضاء رابطة «ألتراس وايت نايتس»، ما أغضب رئيس النادي الأبيض.

وفي الفترة نفسها، قال مرتضى منصور إن هناك «بعض المتربصين الذين لا يريدون عودة نادي الزمالك إلى طريق البطولات والإنجازات».

وأضاف في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»: «للأسف على رأس هؤلاء بعض المنتمين لنادي الزمالك وأولهم خالد الغندور، الذي يريد إشعال النار في النادي».

تابع: «بعض الزملكاوية مستائين جدًا من وجودي على رأس مجلس إدارة النادي. كنت أنتظر أن يلتف الجميع حولي لإعادة النادي لطبيعته على كافة مستوياته».

وفي أغسطس 2014، اتهم مرتضى منصور خالد الغندور بالتستر على أعضاء رابطة ألتراس «وايت نايتس» المطلوب ضبطهم من جهات التحقيق.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر النادي إن «الغندور» ساهم بمداخلة هاتفية استقبلها ببرنامجه مع أحمد بحر، أحد قيادات الألتراس، في هروب عدد كبير منهم.

وفي أغسطس 2014، نشبت مشادة حامية على الهواء بين مرتضى منصور وخالد الغندور بسبب استضافة الأخير لجماهير ألتراس «وايت نايتس» عبر برنامجه.

وقال «الغندور» في مداخلة على قناة «الحياة 2» خلال تواجد مرتضى ضيفا مع الإعلامي معتز الدمرداش، إنه «كان يعرض وجهة النظر الأخرى».

وغضب مرتضى منصور بشدة وانفعل على «الغندور»، قائلا: «مين إنت علشان تحاسبني، هل تقارن هؤلاء البلطجية بمرتضى منصور».

وقال: «من استضفتهم يا خالد بلطجية وتم القبض على 3 منهم، والبقية في الطريق، ومش كل إعلامي لديه برنامج يقول هذا برنامجي ويستضيف بلطجية على الهواء».