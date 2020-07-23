شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تحدد بداية العام الدراسى الجديد.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن انعقاد مجلس الجامعة، يوم السبت لتحديد موعد بدء العام الدراسى وإعلان الخريطة الزمنية للدراسة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، شارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس الثلاثاء، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، انه فى الغالب والمتبع ان تعلن جامعة الازهر بدء وتحديد الخريطة الزمنية وفق ما تم التوافق عليه بالمجلس الاعلى للجامعات وذلك لتوحيد الجهود وتساوى الفرص بين جميع الطلاب.