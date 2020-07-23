شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحق للرجل استرداد مسكن الزوجية من مطلقته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين، عن إمكانية الزوج فى استرداد مسكن الزوجية، بعد حق طليقته بها طبقاً للقانون، ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية متى يحق للزوج استيرداد مسكن الزوجية.

ويقول المحامى خالد محمد، إنه يحق للزوج استرداد مسكن الزوجية فى الحالات معينة وهى:

1-بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت.

2-سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب اسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى.

3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.

4- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة.

5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه .

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وعلى جانب أخر وبعض الأسئلة الخاصة بالجانب الأسرى..

س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟

ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .

س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟

ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها .

س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟

ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.