شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ اليوم الأوكازيون الصيفى لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتباراً من اليوم الخميس ولمدة شهر، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكدت الوزارة، أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وكان الدكتور على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفى اعتبارا من غدا ولمدة شهر.

Advertisements

والقرار الوزارى الصادر نص على أن يكون لكل محل اسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.