شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية ورياح.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، طقسًا مائلًا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على معظم الأنحاء، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (80 – 35)، السواحل الشمالية (88 – 60)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «35 – 24»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «40- 27»، الأقصر «40– 28»، أسوان «41 – 29».

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