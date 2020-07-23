شكرا لقرائتكم خبر عن حالتان لوصف المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمتعثرة وفقا للقانون.. اعرفهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى يكون المشروع متعثر، فنص فى المادة "18" على حالتين يكون فيهما المشروع متعثرا، وهى أولا إذا أشهر إفلاسه، وثانيا إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع.

وجاء نص المادة كما وردت بالقانون الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا، كالتالى:

مادة (18):

يكون المشروع متعثراً فى أى من الحالتين الآتيتين:‏

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‏- إذا أشهر إفلاسه.‏

‏- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر ‏بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى.

الحسابات المقيدين لدى البنك ‏المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقاً ‏للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

ويُشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من ‏حالات التفالس بالتدليس.‏