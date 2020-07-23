تعرف على خطة محافظة القاهرة لإعادة الشكل الجمالى لوسط البلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش القاهرة فترة جديدة شهدت خلالها أعمال تطوير انتظرتها من 50 عاما تقريبا، حيث غيرت عجلة التطوير مشاهد العشوائية بالعاصمة إلى أخرى حضارية، ويعد وسط البلد أو القاهرة الخديوية من أفضل التراث المعمارى الذى تمتلكه مصر بشكل عام، حيث يتوسط العاصمة أكثر من 500 عقار يشكلون تحف فنية بقلب العاصمة حرص الخديوى على بنائها على أفضل طراز معمارى لتضاهى العاصمة في جمالها كل العواصم الأوربية .
ويستعرض الخليج 365، أهم الخطوات التي تنفذها محافظة القاهرة للحفاظ على تراث القاهرة الخديوية..
- ترميم أكثر من 300 عقار من إجمالي 500 عقار ذات طراز معمارى.
- تطوير ميدان التحرير بالكامل وجميع العقارات المحيطة به.
- توحيد كل الوجهات للعقارات بميدان التحرير والمحال لتبدوا بشكل موحد.
- تسعى لتوحيد واجهات المحال بوسط البلد.
- سيتم توحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية .
- سيتم رفع الأكشاك العشوائية بميدان رمسيس .
- سيتم توحيد الألوان وخطوط اليفط الخاصة بالمحال.
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