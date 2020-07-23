شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة محافظة القاهرة لإعادة الشكل الجمالى لوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش القاهرة فترة جديدة شهدت خلالها أعمال تطوير انتظرتها من 50 عاما تقريبا، حيث غيرت عجلة التطوير مشاهد العشوائية بالعاصمة إلى أخرى حضارية، ويعد وسط البلد أو القاهرة الخديوية من أفضل التراث المعمارى الذى تمتلكه مصر بشكل عام، حيث يتوسط العاصمة أكثر من 500 عقار يشكلون تحف فنية بقلب العاصمة حرص الخديوى على بنائها على أفضل طراز معمارى لتضاهى العاصمة في جمالها كل العواصم الأوربية .

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ويستعرض الخليج 365، أهم الخطوات التي تنفذها محافظة القاهرة للحفاظ على تراث القاهرة الخديوية..