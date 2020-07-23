شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء الأسنان": توقف العمل بالنقابة بدءا من اليوم وحتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، توقف العمل بالنقابة، بدءا من اليوم الخميس، 23 يوليو 2020، نظرا لعيد ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 20 يوليو 2020.

كما أعلنت النقابة عن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2018 المُتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، للمتقدمين بأوراقهم كاملة وتراخيص مزاولة المهنة للنقابة حتى تاريخ 10 يوليو 2020، خلال يومى الثلاثاء والأربعاء من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرا، من كل أسبوع بمقر النقابة، بعد حلف القسم، لافته إلى أنه لن يتم التسليم بأى يوم أخر.

وأشارت إلى أن المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان بالمحافظات، عليهم متابعة النقابة التابعين لها، لاستلام بطاقات العضوية.

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كان قد قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس النقابة قرر الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 21 أغسطس 2020، تحت إشراف قضائى كامل، موضحا أن ذلك تم خلال اجتماع للمجلس طارئ بدعوة من 7 أعضاء، وبحضور 14 عضو بالمجلس، موضحا أنه تقرر ضم 4 أعضاء، للجنة الإشراف على الانتخابات، من خارج المجلس، والمستشار طه عادل المنتدب لنقابة أطباء الأسنان من وزارة العدل.

ويأتى ذلك بعدما أعلنت لجنة انتخابات التجديد النصفى، لنقابة أطباء الأسنان، تأجيل الانتخابات المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020، على أن تُقام خلال 21 يوم من تاريخه، مع إحالة الأمر لمجلس النقابة العامة لمناقشة الأمر وتحديد المواعيد النهائية للانتخابات.