شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الطعون.. ننشر أسماء جميع المرشحين «الفردي» لانتخابات «الشيوخ» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على أسماء جميع المرشحين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ في البحيرة، بعد قبول محكمة القضاء الإدارى في دمنهور، برئاسة المستشار جابر خليل، طعون 19 من المستبعدين، ليرتفع إجمالى عدد المرشحين إلى 41 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد بدائرة المحافظة.

وتقدم 18 مرشحًا للترشح مستقلين، بينما ترشح 23 آخرين عن الأحزاب، بينهم 7 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب النور، ومثلهم عن حزب حماة الوطن، و3 مرشحين عن حزب الوفد، بالإضافة إلى 5 مرشحين عن أحزاب المؤتمر والمحافظين والمصريين والريادة ومصر المستقبل.

وتقدمت 7 سيدات للترشح على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ في المحافظة، بينهن مرشحتان حزبيتان، إحداهما عن حزب حماة الوطن والأخرى عن حزب المؤتمر، بينما تقدمت 5 أخريات لخوض الانتخابات مستقلات.

والمرشحون على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة البحيرة هم:

محمد حميدة على البنا، حزب مستقبل وطن محمد سعد زكى السعدى، حزب مستقبل وطن عيد على مهدى بلبع، حزب مستقبل وطن أحمد محمد عبدالرحمن قرقورة، حزب مستقبل وطن عادل حسن أبوالفتح الطنيخي، حزب مستقبل وطن أمين جابر محمود الصيرفي،، حزب مستقبل وطن السيد سيد أحمد محمود القفاص، حزب مستقبل وطن عبدالرسول عبدالهادي عبدالرسول طبلية، حزب النور أشرف محمود محارب إدريس، حزب النور إسلام أحمد على حامد على المغربي، حزب النور محمود محمد طه على غلاب «النور، حزب النور شعبان جلال شعبان قطب، حزب حماة الوطن هناء فتح الإله عبدالغفار عبدالرحمن، حزب حماة الوطن ماهر رجب إبراهيم محمد الحنش، حزب حماة الوطن مسعود عبدالقادر إبراهيم يونس، حزب حماة الوطن محمد كمال أمين خليل، حزب الوفد ياسر توفيق عبدالحميد القلتاوي، حزب الوفد عمر عيسوي عبدالرؤف عرفات، حزب الوفد نهله عبدالونيس عبدالزين قاسم، حزب المؤتمر محمود ربيع شعبان الحناوي، حزب المحافظين عمر رمضان محمد هيبة، حزب المصريين جلال سعد حسن حسن، حزب الريادة حازم توفيق محمد حسن، حزب مصر المستقبل ماجدة حسن عبدالهادى جلاله، مستقلة تهاني عبدالعظيم عبدالله الشيخ، مستقلة نبيلة على عطية عوض، مستقلة هدى عطية على سلامه، مستقلة مها عبدالمنعم على حسن التحفه، مستقلة سامي صبحي عبدالحميد عرفات، مستقل مصطفى كامل حسن سليمان، مستقل منشاوي غانم محمد جابر، مستقل أشرف بشير فتح الله عبدالمجيد، مستقل محمد محمد عفيفى عوض، مستقل عصام السيد على محمود الصعيدى، مستقل محمد إبراهيم على الجندي، مستقل مدحت يحيي على غازي، مستقل محمد أحمد محمد عشيبة، مستقل هشام على احمد على أبورية، مستقل قاسم مصطفى محمد شعلان، مستقل عطية عبدالفتاح خضر شاهين، مستقل طه زكريا عبدالجواد الشهاوي، مستقل