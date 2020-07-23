شكرا لقرائتكم خبر عن 18 نقطة صحية للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن بدء التجهيز لانطلاق أتوبيس حملة التوعية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بندر الأقصر، وذلك مع عودة التسجيل من جديد بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك للتسهيل على المواطنين فى المنظومة والرد على استفساراتهم.

كما تقرر استكمال أعمال التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر فى 18 نقطة تسجيل، وكان تم حتى الفترة التى سبقت ظهور جائحة فيروس كورونا، الانتهاء من أعمال تسجيل ما يزيد عن 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وبدأت عمليات التسجيل بالتأمين بالأقصر فى أكتوبر العام الماضى وتوقفت لظروف جائحة كورونا وعادت من جديد ويجرى مواصلة أعمال تسجيل المواطنين حتى بدء تطبيق المنظومة خلال الفترة المقبلة.

ودعت منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين بمحافظة الأقصر إلى التسجيل فى المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، والتسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

والوحدات الصحية التى يتم بها تسجيل المواطنين بالأقصر تشمل مركز الكرنك الجديد ووحدة صحة الأسرة ووحدتى القباحى الغربى ونجع الخطباء ببندر الأقصر، ووحدة البغدادى بإدارة البياضية، ووحدتى حاجر الأقالته والطارف بإدارة القرنة، وحدتى الزينية بحرى والعشى بإدارة الزينية، وتم تحديد وحدتى منشية النوبة والضمان بإدارة الطود، وفى أرمنت يتم التسجيل بوحدتى الرزيقات قبلى والمحاميد بحرى، وتضم أماكن التسجيل بإسنا المراكز الصحية بالدير وأصفون وحى القرية ووحدتى الشغب وكومير.

وأكدت مديرية الصحة على سرعة التسجيل بالمنظومة للاستفادة من كافة الخدمات التى سوف تقدمها مع بدء عملها رسمياً فى مستشفيات المحافظة المجهزة لتلك المنظومة، وعلى كافة أهالى المحافظة سرعة التسجيل وعمل ملف كامل للأسرة، وذلك بتوجه عائل الأسرة فقط "سواء كان الزوج أو الزوجة" إلى أقرب وحدة صحية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، استمرار أعمال التجديد والتطوير بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها ضمن المنظومة.



فيديوجراف.. الأقصر تعود للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

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فيديوجراف.. الأقصر تعود للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



فيديوجراف.. الأقصر تعود للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



فيديوجراف.. الأقصر تعود للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



فيديوجراف.. الأقصر تعود للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



فيديوجراف.. الأقصر تعود للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



فيديوجراف.. الأقصر تعود للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل