شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: عطارد يصل أقصى استطالة له اليوم والوقت مثالى لرصد الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أننا سنكون على موعد اليوم الخميس مع وصول كوكب عطارد لأقصى استطاله له.

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، فى تصريحات له، أن الكوكب سيصل إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 20 درجة تقريبا .

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وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أن هذا الوقت هو أفضل وقت لرصد عطارد لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في الرابعة صباحا تقريبا قبل شروق الشمس مباشرة .

يذكر أن الكرة الأرضية شهدت مؤخرا ، ميلاد القمر الجديد حيث كان أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل النجوم والمجرات والحشود النجمية لأنه لا يوجد ضوء القمر الذي يَحد من ضوء تلك الاجرام .

وفي هذا اليوم أيضا حدث تقابل لكوكب زحل، حيث كان زحل فى وضع التقابل مع الشمس وكان الكوكب ذو الحلقات في أقرب وضع للأرض وسيضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس .