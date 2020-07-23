شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» ترفض طعن مرشح «مستقبل وطن» ضد أمين «النور» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة 47 أفراد بمحكمة القضاء الإداري في البحيرة، برئاسة المستشار جابر خليل، برفض الطعن المقدم من أحمد قرقورة، مرشح حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ، ضد منافسه المهندس إسلام المغربى، أمين حزب النور، مرشح الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

ورفضت الدائرة طعنًا آخر مقدمًا ضد أمين النور لعدم وجود صفة أو مصلحة من مقدم الطعن، ورفضت المحكمة طعنًا مقدمًا من المرشح المستقل منشاوى غانم ضد مرشح مستقبل وطن، أمين جابر الصيرفى.

ويتنافس 41 مرشحًا على خوض انتخابات مجلس الشيوخ في البحيرة، بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإدارى بقبول طعون 19 مرشحًا مستبعدًا، وإعادة قيد أسمائهم لخوض الانتخابات.