شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قبول طعون 19 مستبعدًا من انتخابات «الشيوخ» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدائرة 47 أفراد بمحكمة القضاء الإداري في البحيرة، برئاسة المستشار جابر خليل، عودة 19 مرشحًا مستبعدًا من خوض الانتخابات على المقاعد الفردية وإدراجهم في كشوف المرشحين. والمرشحون العائدون هم: عبدالرسول عبدالهادى عبدالرسول طبلية، حزب النور، وأشرف محمود محارب ادريس، حزب النور، ومحمود محمد طه على غلاب، حزب النور، وشعبان جلال شعبان قطب، حزب حماة الوطن، وماهر رجب إبراهيم محمد، حزب حماة الوطن، ومسعود عبدالقادر إبراهيم يونس، حزب حماة الوطن حوش عيسى، وهناء فتح الإله عبدالغفار عبدالرحمن، حزب حمادة الوطن، وحازم توفيق محمد حسن، حزب مصر المستقبل، ونهلة عبدالونيس عبدالزين قاسم، حزب المؤتمر، ومحمود ربيع الحناوى، حزب المحافظين، وأشرف بشير فتح الله عبدالمجيد، مستقل، ومحمد محمد عفيفى عوض، مستقل، وعصام السيد على محمود الصعيدى، مستقل، وتهانى عبدالعظيم الشيخ، مستقل، ومحمد إبراهيم على الجندى، مستقل، ومدحت يحيى على غازى، مستقل، وهدى عطيه على سلامة، مستقل، ومحمد أحمد محمد عشيبة، مستقل، وهشام على أبورية، مستقل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. قبول طعون 19 مستبعدًا من انتخابات «الشيوخ» في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.