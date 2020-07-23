شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: ترامب لا يمكنه اتخاذ قرار مصيري في أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن ثورة 23 يوليو لم تكن لتنجح لولا الدعم الأمريكي لها، موضحًا أن ثورة 23 يوليو كانت سببًا في تحرر دول كثيرة في المنطقة.

وأضاف «الفقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء: «مازلنا حتى الآن وبعد 68 عامًا من قيام ثورة 23 يوليو نعيش في آثارها»، مؤكدًا أن مصر أثبتت في يوليو 1952 أنها دولة عريفة ذات تقاليد تحترم، فلم نرى في ثورة يوليو إعدامات أو أحداث عنف مثلما حثد في دول أخرى.

وعن تعامل القوى العظمى مع أزمات المنطقة، أكد «الفقي» أن القوى العظمى تكيل بمكيالين في التعامل مع مصر وتركيا، قائلًا: «أردوغان فصل 2000 قاض ولم يحرك العالم ساكنًا ويتحدثون عن الحريات مع دول أخرى»، موضحًا: «لا بد أن نعترف أن هناك تغييرات وقعت على المنطقة في الفترة الأخيرة».

وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد «الفقي» أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يمكنه اتخاذ قرار مصيري في الأزمة، بسبب قرب الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأمور داخل إدارة ترامب الآمن معقدة.