شكرا لقرائتكم خبر عن "مايغلاش عليك".. "المالية" تكشف تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، تفاصيل "مبادرة مايغلاش عليك"، التى أطلقها الرئيس السيسى، لتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للبقالة التموينية بهذه المبادرة.

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المبادرة تسمح للمواطن الحصول على الاحتياجات والسلع بأسعار فى مخفضة، كما ستساهم في عودة المصانع للعمل بكامل إنتاجيتها.

وأوضح مساعد وزير المالية، أن حاملي البطاقات التموينية سيتمتعون بدعم قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10%، مضيفًا أن الخصومات لكافة الشرائح قد تصل لـ20%.

Advertisements

واستطرد قائلا إن الدولة تتحمل 12.2 مليون جنيه خلال هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنه ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

وتابع إن "مبادرة مايغلاش عليك"، التي أطلقها الرئيس لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، تشمل جميع الأجهزة الكهربائية بلا استثناء، وكذلك الأثاث، والسراميك.

وأشار إلى أن المبادرة مستمرة لـ3 أشهر، وتتضمن مشاركة 4200 سلعة، و1200 تاجر، مضيفًا: "المحل المشارك فى المبادرة هيكون مكتوب عليه ميغلاش عليك، وكذلك السلع".